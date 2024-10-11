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Türkiye Karadağ ne maçı, resmi maç mı, hazırlık maçı mı, eleme maçı mı?

Türkiye Karadağ ne maçı, resmi maç mı, hazırlık maçı mı, eleme maçı mı?
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A Millî Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında bu akşam Samsun'da Karadağ ile karşılaşacak. Peki, Türkiye Karadağ ne maçı, resmi maç mı, hazırlık maçı mı, eleme maçı mı?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak olan müsabaka saat 21.45'te başlayacak. Maç TV8 ve EXXEN platformundan canlı yayınlanacak. Türkiye Karadağ ne maçı, resmi maç mı, hazırlık maçı mı, eleme maçı mı?

TÜRKİYE KARADAĞ NE MAÇI?

A Millî Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında bu akşam Samsun'da Karadağ ile karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak olan müsabaka saat 21.45'te başlayacak. Maç TV8 ve EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.

Müsabaka öncesi iki takımın ilk 11'i belli oldu:

Türkiye : Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

Yedekler : Altay Bayındır, Muhammed Şengezer (GK), Zeki Çelik, Samet Akaydin, Okay Yokuşlu, Kenan Yıldız Eren Elmalı, Semih Kılıçsoy, Emirhan Topçu, İrfan Can Kahveci, Bertuğ Yıldırım, Kaan Ayhan

Karadağ : Nikic, Marušic, Vujacic, Šipcic, A. Vukcevic, Camaj, M. Bakic, Kuc, V. Jovovic, S. Jovetic, N. Krstovic

Yedekler : Mijatovic, Petkovic, Radunovic, M. Vukcevic, Tuci, Jankovic, Mugoša, M. Vukotic, Rubezic, Osmajic, I. Vukotic, Brnovic

Müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi yönetecek. Chiffi'nin yardımcılıklarını Alessio Berti ve Luigi Rossi yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Matteo Marchetti olacak. Maçta Marco Di Bello VAR, Gianluca Aureliano ise AVAR olarak görev yapacak.

Grubun diğer maçında ise aynı gün ve aynı saatte İzlanda ile Galler, İzlanda'da bulunan Laugardalsvöllur Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Ay-Yıldızlılarımız, grupta oynadıkları ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etmişti. Karadağ ise ilk maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-0, sahasında da Galler'e 2-1 mağlup olmuştu.

Üçüncü maçlar öncesinde millîlerimiz 4 puanla aynı puana sahip Galler'in averajla önünde lider durumda bulunuyor. Grupta 3 puanlı İzlanda 3. sırada, puanı bulunmayan Karadağ ise son sırada yer alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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