Türkiye- Karadağ maçı muhtemel 11'ler! Türkiye- Karadağ maçında Arda Güler oynayacak mı?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, bu akşam Samsun'da Karadağ ile karşılaşacak. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki bu kritik maç, takımın grup aşamasındaki sıralaması açısından büyük önem taşıyor. Futbolseverler, maçın heyecanını yaşarken, muhtemel 11'lerin nasıl şekilleneceği hakkında araştırma yapıyor. A Milli Takım'ın kadrosunda kimin yer alacağı ve Arda Güler'in maçta oynayıp oynamayacağı, tartışmaların odak noktası oldu. Peki, Türkiye- Karadağ maçında Arda Güler oynayacak mı? Türkiye- Karadağ maçı muhtemel 11'ler!

TÜRKİYE- KARADAĞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER AÇIKLANDI MI?

Türkiye- Karadağ maçı 11'leri merak ediliyor. Bu akşam oynanacak olan Türkiye- Karadağ maçının 11'leri şu şekilde olacak;

A MİLLİ TAKIM MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan

Mert

Merih

Abdülkerim

Ferdi

Orkun

Hakan

Arda

Yunus

Kerem

Barış Alper

KARADAĞ MUHTEMEL 11'İ

Mijatovic

Marusic

Rubezic

Sipcic

Vukcevic

Brnovic

Jovovic

Camaj

Krstovic

Jovetic

Mugosa

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