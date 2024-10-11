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Türkiye- Karadağ maçı muhtemel 11'ler! Türkiye- Karadağ maçında Arda Güler oynayacak mı?

Türkiye- Karadağ maçı muhtemel 11'ler! Türkiye- Karadağ maçında Arda Güler oynayacak mı?
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Türkiye'nin Karadağ ile yapacağı futbol maçının muhtemel 11'ler merak konusu oluyor. Bu maç, hem Türkiye'nin turnuvadaki konumunu belirlemek hem de futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmak için önemli bir fırsat sunuyor. Türkiye'nin Karadağ karşısında nasıl bir performans sergileyeceği ise merakla bekleniyor.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, bu akşam Samsun'da Karadağ ile karşılaşacak. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki bu kritik maç, takımın grup aşamasındaki sıralaması açısından büyük önem taşıyor. Futbolseverler, maçın heyecanını yaşarken, muhtemel 11'lerin nasıl şekilleneceği hakkında araştırma yapıyor. A Milli Takım'ın kadrosunda kimin yer alacağı ve Arda Güler'in maçta oynayıp oynamayacağı, tartışmaların odak noktası oldu. Peki, Türkiye- Karadağ maçında Arda Güler oynayacak mı? Türkiye- Karadağ maçı muhtemel 11'ler!

TÜRKİYE- KARADAĞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER AÇIKLANDI MI?

Türkiye- Karadağ maçı 11'leri merak ediliyor. Bu akşam oynanacak olan Türkiye- Karadağ maçının 11'leri şu şekilde olacak;

A MİLLİ TAKIM MUHTEMEL 11'İ

  • Uğurcan
  • Mert
  • Merih
  • Abdülkerim
  • Ferdi
  • Orkun
  • Hakan
  • Arda
  • Yunus
  • Kerem
  • Barış Alper

Türkiye- Karadağ maçı muhtemel 11'ler! Türkiye- Karadağ maçında Arda Güler oynayacak mı?

KARADAĞ MUHTEMEL 11'İ

  • Mijatovic
  • Marusic
  • Rubezic
  • Sipcic
  • Vukcevic
  • Brnovic
  • Jovovic
  • Camaj
  • Krstovic
  • Jovetic
  • Mugosa
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