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Türkiye Karadağ maçı hangi statta, hangi şehirde, nerede oynanıyor?

Türkiye Karadağ maçı hangi statta, hangi şehirde, nerede oynanıyor?
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında karşılaşacağı Karadağ ile tarihte 5. kez rakip olacak. Peki, Türkiye Karadağ maçı hangi statta, hangi şehirde, nerede oynanıyor?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Karadağ maçı hangi statta, hangi şehirde, nerede oynanıyor?

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI HANGİ STATTA OYNANIYOR?

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımımız, 11 Ekim 2024 Cuma günü Karadağ ile karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak bu kritik mücadele, büyük bir heyecanla bekleniyor.

Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonundan Daniele Chiffi düdük çalacak. Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Alessio Berti ve Luigi Rossi yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak.

Türkiye'nin aday kadrosu

Türkiye Karadağ maçı hangi statta, hangi şehirde, nerede oynanıyor?

A Milli Takım'ın Karadağ maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Berke Özer (ikas Eyüpspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

Forvet: Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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