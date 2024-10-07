Türkiye Karadağ hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Karadağ hangi kanalda? Milli maç öncesi Türkiye Karadağ maçını TV'den izlemek isteyen futbol severler Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda yayınlanacak merak ediyor. Türkiye Karadağ maçı TRT 1'de mi TV8'de mi merak ediliyordu. Peki, Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda? Maçı izleyecek futbol severler için milli maç hangi kanalda? İşte yanıtı haberimizde!

TÜRKİYE KARADAĞ HANGİ KANALDA?

Türkiye Karadağ maçı TV8 kanalından veExxen platformundan canlı yayınlanacak. Türkiye Karadağ maçı şifresiz olarak izlenebilecek.

Türkiye Karadağ maçını uydu üzerinden TV ile TV8'den, internetten ise yine TV8 resmi internet sitesinden veya EXXEN'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye Karadağ maçı TV8'de yayınlanacak. Maçı başlama saatinden itibaren TV8'den canlı izleyebilirsiniz.

Türkiye-Karadağ maçı, 11 Ekim Cuma günü 21.45'te başlayacak ve TV8 ile Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği 27 kişilik aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

Forvet: Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçın bilet satışlarında elektronik kart zorunluluğu bulunduğu bildirildi.

Biletlerin "www.passo.com.tr" internet sitesi ve Passo Mobil Uygulama'dan tüm takımların logolu Passolig kartları ile satın alınabileceği aktarıldı.