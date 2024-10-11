Türkiye Karadağ hangi kanalda? Türkiye Karadağ maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda? Türkiye Karadağ UEFA Uluslar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Türkiye Karadağ maçını hangi kanal veriyor? İşte Türkiye Karadağ maçı yayın bilgisi haberimizde...

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Karadağ maçı TV8 ve EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Türkiye Karadağ maçını TV8'den şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TV8 resmi internet sitesi üzerinden veya EXXEN platformundan canlı Türkiye Karadağ açını izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye Karadağ maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Maç TV8'den canlı olarak izlenebilecek.

TÜRKİYE KARADAĞ İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Türkiye Karadağ maçı 11'leri henüz belli olmadı. Türkiye'nin muhtemel 11'i şöyledir:

Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Arda Güler, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye Karadağ maçı, Samsun'da, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.