Basketbolseverlerin heyecanla beklediği EuroBasket'te Türkiye Karadağ ile maça çıkacak. Türkiye A milli erkek basketbol takımı Avrupa Basketbol Şampiyonası maçında Karadağ ile karşılaşacak. Milli takımımızın yer aldığı grupta Gürcistan, Karadağ, İspanya, Bulgaristan ve Belçika rakipleriyle karşılaşacak. Peki, Türkiye- Karadağ basketbol maçı hangi kanalda? Türkiye- Karadağ maçı saat kaçta, ne zaman?

Avrupa Basketbol Şampiyonasında Karadağ'a ev sahipliği yapacak olan milli erkek basketbol takımımız, bu yıl 41.si gerçekleşecek olan EuroBasket 2022'deki ilk maçını Karadağ ile yapacak. Avrupa Basketbol Şampiyonasının fikstürünün belli olması ile basketbolseverlerin maçlar hakkında merak ettikleri var. Türkiye- Karadağ basketbol maçı hangi kanalda? Türkiye- Karadağ maçı saat kaçta, ne zaman?

TÜRKİYE- KARADAĞ MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu ilk maçında Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımımız 1 Eylül Perşembe günü Karadağ ile karşılacak. Maç 17:15'te başlayacak.

AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI HANGİ KANALDA?

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu ilk maçında Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımımız 1 Eylül Perşembe günü Karadağ ile karşılacak. Mücadele NTV'den canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI FİKSTÜR

1 Eylül Perşembe: 17.15 Türkiye-Karadağ

3 Eylül Cumartesi: 17.15 Bulgaristan-Türkiye

4 Eylül Pazar: 20.00 Türkiye-Gürcistan

6 Eylül Salı: 14.30 Belçika-Türkiye

7 Eylül Çarşamba: 14.30 Türkiye-İspanya

AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI GRUPLAR

A Grubu: Türkiye, Belçika, Bulgaristan, Gürcistan, İspanya, Karadağ

B Grubu: Almanya, Bosna Hersek, Fransa, Litvanya, Macaristan, Slovenya

C Grubu: Büyük Britanya, Estonya, Hırvatistan, Ukrayna, Yunanistan, İtalya

D Grubu: Çekya, Finlandiya, Hollanda, Polonya, İsrail, Sırbistan