Üye Girişi
Haberler

Türkiye kar haberleri: Bu hafta sonu kar yağacak mı? Meteoroloji'den 5 ile kar uyarısı!

Türkiye kar haberleri: Bu hafta sonu kar yağacak mı? Meteoroloji'den 5 ile kar uyarısı!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'a kar yağacak mı ve Türkiye'ye kar yağışı ne zaman başlayacağı gündemde. Meteoroloji'den 5 ile kar uyarısı yapılmasının ardından, "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" "Türkiye kar yağışı haberleri" araştırılıyor. Peki, bu hafta sonu kar yağacak mı?

İstanbul'a bu hafta kar yağar mı ve Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporu nedir soruları gündeme geliyor. Türkiye kar haberleri ve bu hafta sonu kar yağacak mı konuları sık sık araştırılıyor. Kar yağacak mı? Bu hafta kar yağışı bekleniyor mu? Detaylar haberimizdedir…

BU HAFTA SONU KAR YAĞACAK MI?

Bugün birçok bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek, sağanak yağış etkili olacak. Hafta sonuna doğru ise sıcaklıklarda yaşanacak keskin düşüş kar yağışını beraberinde getirecek. İstanbul'da kar yağışı için uzmanlar tarih verdi.

Türkiye kar haberleri: Bu hafta sonu kar yağacak mı? Meteoroloji'den 5 ile kar uyarısı!

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esecek.

Türkiye kar haberleri: Bu hafta sonu kar yağacak mı? Meteoroloji'den 5 ile kar uyarısı!

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bugün birçok kentte etkili olan sağanak, yarından itibaren yurt geneline yayılacak. Yağmur İstanbul'u da etkileyecek. Peki havaların soğuması ile birlikte kar İstanbul'a gelecek mi? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbul'da yarın ve cumartesi günü kuvvetli sağanak beklendiğini söyleyerek kar sinyali verdi.

"Soğuk hava, bu hafta ülkenin birçok noktasına kar getirecek" diyen Çalışkan, cumartesi ülkeye girecek soğuk havanın önce yağmur ardından kar getireceğini söyledi. Çalışkan, soğuk havayla birlikte cumartesi akşam saatlerinde İstanbul'a kar yağabileceğini ifade etti.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Ukrayna'ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tedirgin eden "Dünya savaşı" sözleri

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz

Erdoğan'a asgari ücreti sordular, umut dolu sözler sarf etti

 DEM Parti'li ve CHP'li belediye başkanlarına 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

DEM Partili ve CHP'li iki belediye başkanına hapis cezası
Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede

Bakan Yerlikaya, öfke patlaması yaşayan CHP'lilerin ortasında kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

19 Kasım reyting sonuçları! 19 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Ovacık Belediye Başkanı hangi parti? Mustafa Sarıgül kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cevdet Konak tutuklandı mı? DEM Parti Tunceli Belediye Başkanı neden hapis cezası aldı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 20 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CHP Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül neden hapis cezası aldı? Mustafa Sarıgül tutuklandı mı? SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili ne dedi? Ocak 2025 asgari ücret ne kadar olur? ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 | Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak, brüt ve net asgari ücret zammı yüzde kaç olur? Nasuh Mahruki AKUT'tan neden ayrıldı? Nasuh Mahruki tutuklandı mı, neden tutuklandı? Nasuh Mahruki suçu nedir? Nasuh Mahruki'nin tutuklanma sebebi nedir? Eski AKUT Başkanı kimdir? Nasuh Mahruki kimdir? Nasuh Mahruki kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.