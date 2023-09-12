Türkiye kadın voleybol hazırlık maçı ne zaman? Filenin Sultanları hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan ile oynadığı final maçını Kalamış Atatürk Parkı'nda kurulan dev ekranlardan izleyen 20 bin voleybolseverin önünde şampiyon oldu. Şimdi oynanacak olan hazırlık maçı ise merak edildi. Peki, Türkiye voleybol hazırlık maçı ne zaman? Filenin Sultanları hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?