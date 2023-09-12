Türkiye kadın voleybol hazırlık maçı ne zaman? Filenin Sultanları hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan ile oynadığı final maçını Kalamış Atatürk Parkı'nda kurulan dev ekranlardan izleyen 20 bin voleybolseverin önünde şampiyon oldu. Şimdi oynanacak olan hazırlık maçı ise merak edildi. Peki, Türkiye voleybol hazırlık maçı ne zaman? Filenin Sultanları hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımı, 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu. Arama motorlarında ise Türkiye voleybol hazırlık maçı ne zaman? Filenin Sultanları hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt aranıyor.
TÜRKİYE VOLEYBOL HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?
Milli takımımız 12 Eylül günü saat 12.15'te Türkiye - Hisamitsu Springs karşılaşmasına çıkacak.
KADIN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma Hisamitsu Springs Youtube kanalında yayınlanacak.