Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman? Türkiye - Japonya voleybol maçı canlı izle! Japonya - Türkiye voleybol milli maçı hangi kanalda?

Japonya Türkiye milli voleybol maçı için artık geri sayım başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Voleybol Milletler Ligi 9. hafta karşılaşmasında Japonya ile kozlarını paylaşacak. Tüm ayrıntılar…

2023 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nin dokuzuncu maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu sefer Japonya ile mücadele edecek. Grubundaki son maçta Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenerek galibiyetle ayrılan milli takımımız, ilk 8 maçta 6 galibiyet ve 2 yenilgiyle üçüncü sırada yer almaktadır. Peki, Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman? Türkiye - Japonya voleybol maçı canlı izle! Japonya - Türkiye voleybol milli maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda?

TÜRKİYE - JAPONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Bangladeş'te Japonya ile karşılaşacak milli takımımız 25 Haziran Pazar saat 13.00'de kozlarını paylaşacak.

TÜRKİYE - JAPONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Millî voleybol takımımız Japonya ile Bangladeş'te karşılaşacak. Karşılaşma naklen TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.