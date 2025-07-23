2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek olan Türkiye ve Japonya arasındaki mücadele için yayın bilgileri netleşti. "Türkiye-Japonya voleybol maçı hangi kanalda?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, Türkiye-Japonya voleybol maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları Türkiye Japonya maçı şifresiz mi? İşte detaylar...

TÜRKİYE JAPONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Japonya çeyrek final müsabakası 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.30'da Atlas Arena'da oynanacak.

TÜRKİYE JAPONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak. TRT Spor Yıldız kanalı, televizyonun yanı sıra TRT'nin resmi dijital platformlarında da canlı yayın hizmeti sunabilir. Bu nedenle internet üzerinden de Türkiye-Japonya voleybol maçını izlemek isteyen kullanıcılar TRT'nin mobil uygulaması veya web sitesini tercih edebilir.

TÜRKİYE JAPONYA ÇEYREK FİNAL MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

TRT'nin resmi yayın planına göre Filenin Sultanları'nın tüm maçları şifresiz olarak TRT ekranlarında yayınlanıyor.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU

A Milli Kadın Voleybol Takımı'ın finallerdeki kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Dilay Özdemir, Cansu Özbay

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

TÜRKİYE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Milletler Ligi çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Japonya - Türkiye

İtalya - ABD

Polonya - Çin

Brezilya - Almanya