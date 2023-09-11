A Milli Futbol Takımı, Belçika'da Japonya ile yapacağı hazırlık maçı öncesi kadroda eksik bulunmuyor. Genk şehrindeki Cegeka Arena'da oynanacak olan maçın detayları merak edildi. Peki, Türkiye - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye futbol hazırlık maçı hangi kanalda?

Hazırlık maçında bugün Belçika'da Japonya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 618. müsabakaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 338'i resmi, 279'u özel toplam 617 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 239 galibiyet, 146 beraberlik ve 232 yenilgi yaşadı. Peki, Türkiye - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye futbol hazırlık maçı hangi kanalda?

TÜRKİYE - JAPONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 12 Eylül günü saat 15.20'de oynanacak.

TÜRKİYE - JAPONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, Belçika'da Japonya ile yapacağı hazırlık maçı öncesi kadroda eksik bulunmuyor. Maç, Genk şehrindeki Cegeka Arena'da oynanacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 618. müsabakaya çıkacak. Milli takımın bugüne kadar oynadığı maçlar, galibiyetler, beraberlikler ve yenilgiler hakkında bilgiler verildi. Ayrıca millilerin hükmen galibiyeti ve Kosova maçıyla ilgili detaylar paylaşıldı. Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 20. maçını Japonya karşısında oynayacak.

Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 338'i resmi, 279'u özel toplam 617 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 239 galibiyet, 146 beraberlik ve 232 yenilgi yaşadı. Milli takım, 263'ü deplasmanda, 271'i evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 840 gol attı, kalesinde 881 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 616 karşılaşmanın 534'ünü Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Onur Bulut (Beşiktaş), Zeki Çelik (Roma), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Kazımcan Karataş (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe)

Orta saha-forvet: Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).