Elemelerde 5'te 5 yapan Filenin Sultanları, altıncı maçında TSİ 13.30'da ev sahibi Japonya ile karşılaştı. Arama motorlarında ise Türkiye - Japonya maçı kaç kaç bitti? Türkiye- Japonya kadın voleybol maçını kim kazandı? Türkiye- Japonya voleybol maç sonucu nedir? araması yapıldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu altıncı maçında ev sahibi Japonya ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar, Japonya'yı yenmesi halinde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek. Peki, Türkiye - Japonya maçı kaç kaç bitti? Türkiye- Japonya kadın voleybol maçını kim kazandı? Türkiye- Japonya voleybol maç sonucu nedir?

TÜRKİYE - JAPONYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu altıncı maçında ev sahibi Japonya'yı 3-1 mağlup etti. Filenin Sultanları bu sonuçla, grubunda 6'da 6 yaptı ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu altıncı maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya ile karşılaştı. Ev sahibini 3-1 yenen Filenin Sultanları, gruptaki son maçı öncesi 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na gitmeyi garantiledi.

GERİDEN GELDİK

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya karşısında ilk seti kaybetti. Filenin Sultanları geriden gelerek peş peşe 3 seti de kazandı ve mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

PARİS'E GİDEN YOL

Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda karşılaştığı Porto Riko'yu 3-0, Bulgaristan'ı 3-0, Peru'yu 3-1, Arjantin'i 3-1, Brezilya'yı 3-0 ve Japonya'yı 3-1 yenerek 6'da 6 yaptı. A Milli Kadın Voleybol Takımı böylece 2024'te Paris'te düzenlenecek olimpiyatlara katılmayı garantiledi. Milliler, yedinci ve son maçında ise 24 Eylül Pazar günü (TSİ) 10.00'da Belçika ile mücadele edecek.

"2023 KESİNLİKLE VOLEYBOL YILI OLDU"

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ yaptığı açıklamada, "Olimpiyatta da kürsüde yer almak istiyoruz. Moral ve motivasyon açısından çok iyi bir milli takım sezonu geçirdiğimizi düşünüyoruz. Hem Milletler Ligi hem de Avrupa şampiyonluğu yaşadık. Bunlar tarihimizde ilk defa oluyor. Tarihi olayları yaşatan oyuncularımla ve camiamla gurur duyuyorum. 2023 yılı kesinlikle voleybol yılı oldu. Bize destek olan, yalnız bırakmayanlara şükranlarımı sunuyorum."

TÜRKİYE - JAPONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

13.30 A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu altıncı maçında ev sahibi Japonya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, Japonya'yı yenmesi halinde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek. Karşılaşma TRT Spor ekranlarında yayınlanıyor.

TÜRKİYE - JAPONYA MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları, Brezilya'yı da devirerek üst üste 20'nci galibiyetine uzandı. Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluğunda üst üste galibiyetler alan Ay-yıldızlılar, Brezilya'yı da 3-0'la geçerek yenilmezlik serisini 20'ye çıkardı. Japonya karşılaşması ise bugün saat 13.30'da başladı.