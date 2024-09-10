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TÜRKİYE- İZLANDA MAÇINDAN KARELER!

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Türkiye'nin İzlanda ile yaptığı futbol maçından çarpıcı kareler paylaşıldı. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci hafta maçında A Milli Futbol Takımı ile İzlanda, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. A Milli Futbol Takımı, İzlanda'yı 3-1 yendi.

A Millî Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzmir'de karşılaştığı İzlanda'yı 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı ve grupta liderliğe yükseldi. Birçok kişi Türkiye- İzlanda maçındaki önemli anları merak ediyor. Maça dair kareler araştırılıyor.

TÜRKİYE- İZLANDA MAÇINDAN KARELER

TÜRKİYE- İZLANDA MAÇINDAN KARELER!

TÜRKİYE- İZLANDA MAÇINDAN KARELER!

TÜRKİYE- İZLANDA MAÇINDAN KARELER!

TÜRKİYE- İZLANDA MAÇINDAN KARELER!

TÜRKİYE- İZLANDA MAÇINDAN KARELER!

TÜRKİYE- İZLANDA MAÇINDAN KARELER!

TÜRKİYE- İZLANDA MAÇINDAN KARELER!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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