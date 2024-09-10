A Millî Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzmir'de karşılaştığı İzlanda'yı 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı ve grupta liderliğe yükseldi. Birçok kişi Türkiye- İzlanda maçındaki önemli anları merak ediyor. Maça dair kareler araştırılıyor.

TÜRKİYE- İZLANDA MAÇINDAN KARELER