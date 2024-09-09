Türkiye İzlanda maçı ilk 11'i! Türkiye'nin İzlanda maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Türkiye İzlanda maç kadrosu ilk 11! Türkiye bu akşam İzlanda ile UEFA Uluslar Ligi maçı oynayacak. Türkiye'nin İzlanda ile oynayacağı maçın 11'leri ve yedekleri belli oluyor. Peki, Türkiye'nin İzlanda maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var, yedekler kimler? İşte Türkiye İzlanda maç kadrosu ilk 11 haberimizde!

TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI İLK 11

Türkiye İzlanda maçı 11'i henüz belli olmadı. Muhtemel 11 ise şu şekildedir:

Türkiye'nin muhtemel 11'i: Mert Günok, Merih Demiral, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Umut Nayir, Hakan Çalhanoğlu, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür

TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI YEDEKLER

Türkiye İzlanda maçında Türkiye'nin yedekleri şu isimlerdir:

Altay, Uğurcan, Zeki, Samet, Okay, Orkun, Kenan, Salih, Emirhan, Can Uzun, Eren Dinkci, Kaan Ayhan

TÜRKİYE - İZLANDA EKSİKLER

A Milli Takım'da sakatlığı geçen ve Galler karşılaşmasının ikinci yarısında forma giyen kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun İzlanda karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Milli takımda Galler karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu mücadelede forma giyemeyecek.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Avusturya mücadelesindeki bozkurt hareketi nedeniyle 2 maç ceza alan Merih Demiral ise bu karşılaşmada forma giyebilecek. Merih, Türkiye'nin EURO 2024'te Hollanda ve UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile oynadığı müsabakalarda cezası nedeniyle takımdaki yerini alamamıştı.

TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye İzlanda maçını TV8'den ve EXXEN'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Türkiye İzlanda maçını EXXEN'den şifresiz izleyebilmeniz için EXXEN Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir.