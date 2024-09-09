Türkiye İzlanda maçı hangi kanalda? Türkiye İzlanda maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek?

Türkiye İzlanda hangi kanalda? Türkiye İzlanda maçı başlaması saatler kaldı. Milyonlarca futbol sever Türkiye İzlanda hangi kanalda, araştırıyor. Peki, Türkiye İzlanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Türkiye İzlanda maçının yayınlayacak kanal bilgisi belli oldu. İşte Türkiye İzlanda maçı yayını!

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye İzlanda maçı uyduda TV8 kanalında şifresiz olacak yayınlanacak. İnternette ise maçı Türkiye İzlanda maçı EXXEN platformundan canlı olarak izlenebilecek. Yine TV8 kanalının resmi internet sitesinden Türkiye İzlanda maçı canlı izlenebilecek.

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Saat 21.45'te başlayacak olan UEFA Uluslar Ligi Türkiye İzlanda maçı hem internetten hem de uydu üzerinden izlenebilmektedir. Uydu üzerinden TV8 kanalı ile internetten ise hem TV8 resmi internet sitesinden hem de EXXEN platformundan telefon, televizyon, tablet ile Türkiye İzlanda maçını canlı izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE İZLANDAİLK 11

Türkiye İzlanda maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'ler birazdan belli olacak.

A Milli Takım'da sakatlığı geçen ve Galler karşılaşmasının ikinci yarısında forma giyen kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun İzlanda karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Milli takımda Galler karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu mücadelede forma giyemeyecek.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Avusturya mücadelesindeki bozkurt hareketi nedeniyle 2 maç ceza alan Merih Demiral ise bu karşılaşmada forma giyebilecek. Merih, Türkiye'nin EURO 2024'te Hollanda ve UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile oynadığı müsabakalarda cezası nedeniyle takımdaki yerini alamamıştı.

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Türkiye İzlanda maçı, İzmir'de, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.