İzlanda, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında bugün İzmir'de A Milli Futbol Takımı'na konuk olacak. Türkiye- İzlanda maçının saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Futbol severler, bu önemli grup maçının şifresiz olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Türkiye- İzlanda maçı hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye- İzlanda maçı şifresiz mi? İşte detaylar...

TÜRKİYE- İZLANDA MAÇI SATA KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye İzlanda maçı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE- İZLANDA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İzmir'de bulunan Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji yönetecek.

TÜRKİYE- İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

A Millî Takımımızın İzlanda ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçının yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Türkiye- İzlanda maçı TV8 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

BARIŞ ALPER NEDEN YOK?

Galler maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle yarın forma giyemeyecek Barış Alper Yılmaz hakkında bir soru üzerine Montella, şunları kaydetti: "Barış aslında muazzam bir turnuva geçirdi, hepimiz şahit olduk. Hatta büyük takımlardan birçok hoca da benden kendisiyle alakalı bilgi almak için aradı. Evet, şu anda eksik ama hazırlıklarımız tamamıyla aynı şekilde devam ediyor. Diğer futbolcularımız da görev almak için hazır' dedi.

ARDA GÜLER NEDEN YOK?

Montella, Galler müsabakasının sonuna doğru darbe alarak sakatlanan Arda Güler'in rahat yürüyemediğini belirterek, "Darbeye bağlı bir problem yaşıyor ama bugün takımın antrenman yapma sebebi, değerlendirme süremiz var. Ona göre kendisinden de geri bildirim alarak değerlendirme yaptıktan sonra da baştan mı, sonradan mı ya da en kötü ihtimalle hiç mi olmayacak onu da değerlendirmiş olacağız." dedi.