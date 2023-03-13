Türkiye İttifakı 10 partinin bir araya gelerek seçim için çalışmalarına devam ederken vatandaşlar tarafından Türkiye İttifakı partileri! Türkiye İttifakı'nda hangi partiler var? merak ediliyor.

Türkiye İttifakı partileri! Türkiye İttifakı 10 partinin bir araya gelerek seçim için çalışmalarına devam ederken vatandaşlar tarafından Türkiye İttifakı partileri! Türkiye İttifakı'nda hangi partiler var? merak ediliyor. Detaylar...

TÜRKİYE İTTİFAKI PARTİLERİ

Anadolu Birliği Partisi

Büyük Türkiye Partisi

Ülkem Partisi

Osmanlı Partisi

Milli Parti

Aydınlığın Geleceği Partisi

Yeni Yol Partisi

Bağımsız Cumhuriyet Partisi

Vatan Severler Partisi

Güç Birliği Partisi

TÜRKİYE İTTİFAKI CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM?

Seçimlere kısa süre kala bir isim daha cumhurbaşkanlığa aday oldu. Anadolu Birliği Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Ülkem Partisi, Osmanlı Partisi, Milli Parti, Aydınlığın Geleceği Partisi, Yeni Yol Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Vatan Severler Partisi, Güç Birliği Partisi'nin bir araya gelerek oluşturduğu Türkiye İttifakı Cumhurbaşkanı adayını belirledi.