Türkiye İtalya'yı yenerse ne olur, tur mu atlayacak? Türkiye - İtalya eleme maçı mı hazırlık maçı mı?
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Bugün Türkiye-İtalya maçı oynanacak. Maç başlamadan önce futbol severler, Türkiye İtalya'yı yenerse ne olur, tur mu atlayacak? Türkiye - İtalya eleme maçı mı hazırlık maçı mı? sorularının cevaplarını merak etti. Türkiye elendi mi? İtalya elendi mi? İşte bilgiler...
FIFA 2022 Dünya Kupası play off maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Portekiz-Kuzey Madekonya maçı ve Türkiye- İtalya maçı oynanacak. Fakat maçlardan birisi hazırlık maçı. Peki, Türkiye İtalya'yı yenerse ne olur, tur mu atlayacak? Türkiye - İtalya eleme maçı mı hazırlık maçı mı?
Türkiye - İtalya hazırlık maçı 29 Mart Salı yani bugün akşam saat 21:45 'de ekranlara gelecek.
Türkiye - İtalya hazırlık maçı TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.
Maç, Konya'da, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.
Türkiye - İtalya arasındaki maç play off maçı değil Hazırlık maçıdır. Bundan dolayı Türkiye İtalya'yı yense bile maalesef turnuvadan elendiği için bir şey değişmeyecek. Milli takımımız bir önceki turda Portekiz'e 3-1 yenilmişti ve turnuvaya veda etmişti. Bundan dolayı İtalya'yı yensek bile Dünya Kupası'na maalesef gidemeyeceğiz.
Milli takımımız maalesef turnuvaya veda etti. Milli takımımız ilk play off maçında Portekiz'e 3-1 yenildiği için turnuvaya veda etmiş oldu.