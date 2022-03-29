FIFA 2022 Dünya Kupası play off maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Portekiz-Kuzey Madekonya maçı ve Türkiye- İtalya maçı oynanacak. Fakat maçlardan birisi hazırlık maçı. Peki, Türkiye İtalya'yı yenerse ne olur, tur mu atlayacak? Türkiye - İtalya eleme maçı mı hazırlık maçı mı?

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - İtalya hazırlık maçı 29 Mart Salı yani bugün akşam saat 21:45 'de ekranlara gelecek.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - İtalya hazırlık maçı TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Konya'da, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE İTALYA'YI YENERSE NE OLUR, TUR ATLAR MI?

Türkiye - İtalya arasındaki maç play off maçı değil Hazırlık maçıdır. Bundan dolayı Türkiye İtalya'yı yense bile maalesef turnuvadan elendiği için bir şey değişmeyecek. Milli takımımız bir önceki turda Portekiz'e 3-1 yenilmişti ve turnuvaya veda etmişti. Bundan dolayı İtalya'yı yensek bile Dünya Kupası'na maalesef gidemeyeceğiz.

TÜRKİYE ELENDİ Mİ?

Milli takımımız maalesef turnuvaya veda etti. Milli takımımız ilk play off maçında Portekiz'e 3-1 yenildiği için turnuvaya veda etmiş oldu.

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