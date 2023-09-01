Türkiye İtalya voleybol maçını kim kazandı, kaç kaç bitti? (MAÇ SONUCU) Türkiye İtalya voleybol maç sonucu
Türkiye ile İtalya arasında oynanan heyecanlı voleybol maçının sonucu merakla bekleniyordu. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı kim kazandı? Türkiye İtalya voleybol maçı kaç kaç bitti merak ediliyordu. İşte, Türkiye İtalya voleybol maç sonucu!
Türkiye İtalya voleybol maç sonucu! Türkiye ile İtalya arasında oynanan heyecanlı voleybol maçının sonucu merakla bekleniyordu. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı kim kazandı? Türkiye İtalya voleybol maçı kaç kaç bitti merak ediliyordu. İşte, Türkiye İtalya voleybol maç sonucu haberimizde...
TÜRKİYE - İTALYA MAÇ SONUCU
Türkiye - İtalya voleybol maçı setlerde 3-2'lik Türkiye'nin üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonucun ardından filenin sultanları finale yükseldi.
Türkiye, 7. kez yarı finalde
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 5. kez yarı finale yükseldi.
Tarihinde 7'nci kez yarı finale çıkan Türkiye, 2015, 2017, 2019, 2021 ve 2023'te üst üste son 4'e kalmayı başardı.
Milli takım, 2003 ve 2011'de de yarı finalde yer aldı.
Avrupa şampiyonalarında 2 gümüş, 3 bronz madalyası bulunan Türkiye, FIVB sıralamasında "1" numara olarak katıldığı organizasyonda altın madalyayı hedefliyor.