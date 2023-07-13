Filenin Sultanları'nın, ABD'nin Arlington kentinde düzenlenen final etabındaki ilk maçı heyecanla bekleniyor. Arama motorlarında Türkiye - İtalya voleybol maçının detayları araştırılıyor. En sık aratılanlar arasında yer alan Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Filenin Sultanları Türkiye - İtalya voleybol maçı hangi kanalda? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Filenin Sultanları Türkiye - İtalya voleybol maçı hangi kanalda? merak ediliyor. Filenin Sultanları'nın, ABD'nin Arlington kentinde 17 Temmuz Pazartesi gününe kadar devam edecek final etabındaki ilk maçı hakkında merak edilenler Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Filenin Sultanları Türkiye - İtalya voleybol maçı hangi kanalda? soruları ile araştırılıyor.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Voleybol takımımızın İtalya ile olan karşılaşması 13 Temmuz günü saat 22:00'de oynanacak.

TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Milletler Ligi'nde oynanacak olan Türkiye - İtalya maçı TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.

Milli takımın final etabındaki kadrosunda Gizem Örge, Simge Aköz, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Ayça Aykaç, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt yer alıyor.

Çeyrek finalde ayrıca Polonya-Almanya, ABD-Japonya, Brezilya-Çin maçları yapılacak.

Organizasyonda lig etabını 9 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucunda 29 puanla 3. sırada tamamlayan "Filenin Sultanları", yarı finale yükselmesi halinde ABD-Japonya karşılaşmasının galibiyle final mücadelesi verecek.