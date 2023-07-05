Milletler Ligi'nde A Milli Kadın Voleybol takımımız İtalya ile mücadele edecek. Türkiye - İtalya voleybol maçını heyecanla bekleyen vatandaşlar Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Filenin Sultanları Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? sorularına yanıt aradı.

Filenin Sultanları Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? araştırılıyor. Türkiye - İtalya ile Milletler Ligi'nde mücadele edecek. A Milli Kadın Voleybol takımının maçı ise heyecanla bekleniyor. Arama motorlarında ise Türkiye - İtalya maçının detayları araştırıldı. Peki, Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Voleybol takımımızın İtalya ile olan karşılaşması 13 Temmuz günü saat 22:00'de oynanacak.

TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Milletler Ligi'nde oynanacak olan Türkiye - İtalya maçı TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.