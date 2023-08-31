A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 yenerek adını üst üste 5. kez yarı finale yazdırdı. Peki, Türkiye - İtalya maçı ne zaman? Türkiye - İtalya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda oynanacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşılaştı. Filenin Sultanları rakibini 3-0 yenerek Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. Yarı finalde A Milli Kadın Voleybol takımımızın rakibi İtalya olacak. 1 Eylül'de oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Türkiye - İtalya maçı ne zaman? Türkiye - İtalya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda oynanacak?

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN?

1 Eylül'de oynanacak olan Türkiye - İtalya Voleybol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı saat 18:00'da başlayacak ve Brüksel'da, Paleis 12 Stadyumu'nda oynanacak. Heyecanla beklenen Türkiye - İtalya maçı TRT Spor 2, TRT Spor yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA OYNANACAK?

18:00'da başlayacak olan karşılaşma TRT Spor 2, TRT Spor yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak. Türkiye ve İtalya, karşı karşıya geleceği Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı, Brüksel'da, Paleis 12 Stadyumu'nda oynanacak. TRT Spor 2, TRT Spor yıldız Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TÜRKİYE, POLONYA'YI 3-0 MAĞLUP EDEREK YARI FİNALE YÜKSELDİ

Dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek final maçında Polonya'yı 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Avrupa Şampiyonası'nda yoluna namağlup devam eden Filenin Sultanları, yarı finalde 1 Eylül Cuma günü İtalya ile karşılaşacak.

