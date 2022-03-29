Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - İtalya maçı şifresiz mi?

A Milli Futbol Takımı, yarın akşam İtalya ile tarihinde 15. kez karşılaşacak. İki ülke arasında oynanan son karşılaşma olan Euro 2020 Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçında İtalya sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.

Türkiye - İtalya maçı hakemi kim? Türkiye - İtalya maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - İtalya Hazırlık maçı, 29.02.2022 Salı bugün saat 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - İtalya Hazırlık maçı TRT Spor'dan yayınlanacak.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye - İtalya maçını şifresiz şekilde izleyebilirsiniz.

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