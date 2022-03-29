Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - İtalya maçı şifresiz mi?
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A Milli Futbol Takımı, bugün Konya'da İtalya ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Türkiye - İtalya maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor
A Milli Futbol Takımı, yarın akşam İtalya ile tarihinde 15. kez karşılaşacak. İki ülke arasında oynanan son karşılaşma olan Euro 2020 Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçında İtalya sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.
Türkiye - İtalya maçı hakemi kim? Türkiye - İtalya maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Türkiye - İtalya Hazırlık maçı, 29.02.2022 Salı bugün saat 21.45'te başlayacak.
Türkiye - İtalya Hazırlık maçı TRT Spor'dan yayınlanacak.
Türkiye - İtalya maçını şifresiz şekilde izleyebilirsiniz.