Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - İtalya hangi kanalda, şifresiz mi?
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçında Türkiye - İtalya karşı karşıya geliyor. Türkiye - İtalya hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Türkiye - İtalya şifresiz mi? soruları gündeme geliyor. Peki, Türkiye - İtalya hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Türkiye - İtalya şifresiz mi?
Türkiye - İtalya maçı ne zaman olacağı merak ediliyor. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Türkiye - İtalya maçı şifresiz mi ve Türkiye - İtalya maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - İtalya hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Türkiye ile İtalya arasındaki UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçı, A Spor kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Türkiye-İtalya Maçı, 12 Eylül Salı günü oynanacak.
Türkiye-İtalya Maçı, saat 19:30 başlayacak.
Türkiye ve İtalya, karşı karşıya geleceği UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçı, Sakarya'da, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.