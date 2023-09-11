UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçında Türkiye - İtalya karşı karşıya geliyor. Türkiye - İtalya hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Türkiye - İtalya şifresiz mi? soruları gündeme geliyor. Peki, Türkiye - İtalya hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Türkiye - İtalya şifresiz mi?

Türkiye - İtalya maçı ne zaman olacağı merak ediliyor. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Türkiye - İtalya maçı şifresiz mi ve Türkiye - İtalya maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - İtalya hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

12-09-2023 TÜRKİYE VS İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Türkiye ile İtalya arasındaki UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçı, A Spor kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI A SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI HANGİ GÜN?

Türkiye-İtalya Maçı, 12 Eylül Salı günü oynanacak.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye-İtalya Maçı, saat 19:30 başlayacak.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ve İtalya, karşı karşıya geleceği UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçı, Sakarya'da, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.