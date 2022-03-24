Türkiye - İtalya maçı ne zaman 2022? TUR ATLARSALAR Türkiye - İtalya maçı ne zaman oynanacak? Dünya Kupası elemeleri final ne zaman?

Türkiye - İtalya maçı ne zaman? Dünya Kupası Elemeleri yarı final maçları bugün oynanacak. A Milli Futbol Takımımız Yarı Final mücadelesinde Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Türkiye yarı finalde Portekiz'i elediği takdirde, İtalya'da Kuzey Makedonya'yı elerse Türkiye - İtalya finali izleyeceğiz. Peki bu ihtimallerin gerçekleşmesi durumunda Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası elemeleri final maçı ne zaman? soruları akıllara geliyor. İşte detaylar...

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımımız Yarı Final mücadelesinde Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Türkiye yarı finalde Portekiz'i elediği takdirde, İtalya'da Kuzey Makedonya'yı elerse Türkiye - İtalya finali izleyeceğiz.

İhtimallerin gerçekleşmesi durumunda Türkiye - İtalya maçı 29 Mart Salı günü 21.45'te oynanacak.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz - Türkiye maçını TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Portekiz - Türkiye arasında oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçı 24 Mart Perşembe 2022 tarihinde saat 22:45 'de başlayacak.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç,Porto'da, Dragao Stadyumu'nda oynanacak.

PORTEKİZ TÜRKİYE MAÇI TEK MAÇ MI?

Organizasyonun statüsü gereği Portekiz - Türkiye mücadelesi tek maç üzerinden gerçekleşecek ve kazanan takım play-off finali oynayacak.

A MİLLİ TAKIMIMIZIN ADAY KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta Saha/ Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Feyenoord), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Yusuf Yazıcı (CSKA Moskova), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Umut Bozok (Kasımpaşa)

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