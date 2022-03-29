Türkiye-İtalya maçı kaç kaç, golleri kim attı? 29 Mart Salı Türkiye-İtalya Hazırlık maçı bitti mi, kaç kaç, kim yendi?
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Türkiye-İtalya maçı tüm heyecanıyla devam ederken izleyiciler, Türkiye-İtalya maçı kaç kaç, golleri kim attı? 29 Mart Salı Türkiye-İtalya Hazırlık maçı bitti mi, kaç kaç, kim yendi? araştırması yapıyor. Peki, Türkiye-İtalya maçında kim önde? Türkiye-İtalya hazırlık maçı golleri kim attı? Türkiye-İtalya maçını kim kazandı, şuanda skor kaç kaç? İşte bilgiler...
Milli takımımız FIFA 2022 Dünya Kupası'ndan elenmişti. Bugün diğer elenen takım İtalya ile hazırlık maçında karşı karşıya geldiler. Peki, Türkiye-İtalya maçı kaç kaç, golleri kim attı? 29 Mart Salı Türkiye-İtalya Hazırlık maçı bitti mi, kaç kaç, kim yendi? Türkiye-İtalya kim önde? Türkiye-İtalya hazırlık maçı bitti mi? Türkiye-İtalya hazırlık maçı özeti yayınlandı mı?
Türkiye - İtalya hazırlık maçı 29 Mart Salı yani bugün akşam saat 21:45 'de ekranlara gelecek.
Türkiye - İtalya hazırlık maçı TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.
Maç tüm hızıyla devam ediyor. Şuanda Milli takımımız 1-0 önde.
Maçta Türkiye 1-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:
Türkiye'nin golleri:
- 4. dakika : Cengiz Ünder (asist Enes Ünal)
İtalya'nın golleri:
- 35. dakika : Bryan Cristante
- 39. dakika : Giacomo Raspadori
İLK YARI SONUCU : TÜRKİYE 1 - 2 İTALYA
Maçın ilk 11'i şöyle:
Türkiye: Altay, Ozan, Merih, Çağlar, Mert, Hakan, Dorukhan, Rıdvan, Kerem, Cengiz, Enes
İtalya: Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi, Pessinai,Cristante, Tonali, Zaniolo, Raspadori, Scamacca.