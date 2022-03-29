Türkiye-İtalya maçı kaç kaç, golleri kim attı? 29 Mart Salı Türkiye-İtalya Hazırlık maçı bitti mi, kaç kaç, kim yendi? - Haberler

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Türkiye-İtalya maçı kaç kaç, golleri kim attı? 29 Mart Salı Türkiye-İtalya Hazırlık maçı bitti mi, kaç kaç, kim yendi?

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Türkiye-İtalya maçı kaç kaç, golleri kim attı? 29 Mart Salı Türkiye-İtalya Hazırlık maçı bitti mi, kaç kaç, kim yendi?

Türkiye-İtalya maçı tüm heyecanıyla devam ederken izleyiciler, Türkiye-İtalya maçı kaç kaç, golleri kim attı? 29 Mart Salı Türkiye-İtalya Hazırlık maçı bitti mi, kaç kaç, kim yendi? araştırması yapıyor. Peki, Türkiye-İtalya maçında kim önde? Türkiye-İtalya hazırlık maçı golleri kim attı? Türkiye-İtalya maçını kim kazandı, şuanda skor kaç kaç? İşte bilgiler...

Milli takımımız FIFA 2022 Dünya Kupası'ndan elenmişti. Bugün diğer elenen takım İtalya ile hazırlık maçında karşı karşıya geldiler. Peki, Türkiye-İtalya maçı kaç kaç, golleri kim attı? 29 Mart Salı Türkiye-İtalya Hazırlık maçı bitti mi, kaç kaç, kim yendi? Türkiye-İtalya kim önde? Türkiye-İtalya hazırlık maçı bitti mi? Türkiye-İtalya hazırlık maçı özeti yayınlandı mı?

Türkiye - İtalya hazırlık maçı 29 Mart Salı yani bugün akşam saat 21:45 'de ekranlara gelecek.

Türkiye - İtalya hazırlık maçı TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.

Maç tüm hızıyla devam ediyor. Şuanda Milli takımımız 1-0 önde.

Maçta Türkiye 1-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:

Türkiye'nin golleri:

  • 4. dakika : Cengiz Ünder (asist Enes Ünal)

İtalya'nın golleri:

  • 35. dakika : Bryan Cristante
  • 39. dakika : Giacomo Raspadori

İLK YARI SONUCU : TÜRKİYE 1 - 2 İTALYA

Maçın ilk 11'i şöyle:

Türkiye: Altay, Ozan, Merih, Çağlar, Mert, Hakan, Dorukhan, Rıdvan, Kerem, Cengiz, Enes

İtalya: Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi, Pessinai,Cristante, Tonali, Zaniolo, Raspadori, Scamacca.

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