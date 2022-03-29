Milli takımımız FIFA 2022 Dünya Kupası'ndan elenmişti. Bugün diğer elenen takım İtalya ile hazırlık maçında karşı karşıya geldiler. Peki, Türkiye-İtalya maçı kaç kaç, golleri kim attı? 29 Mart Salı Türkiye-İtalya Hazırlık maçı bitti mi, kaç kaç, kim yendi? Türkiye-İtalya kim önde? Türkiye-İtalya hazırlık maçı bitti mi? Türkiye-İtalya hazırlık maçı özeti yayınlandı mı?

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - İtalya hazırlık maçı 29 Mart Salı yani bugün akşam saat 21:45 'de ekranlara gelecek.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - İtalya hazırlık maçı TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç tüm hızıyla devam ediyor. Şuanda Milli takımımız 1-0 önde.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Maçta Türkiye 1-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:

Türkiye'nin golleri:

4. dakika : Cengiz Ünder (asist Enes Ünal)

İtalya'nın golleri:

35. dakika : Bryan Cristante

Bryan Cristante 39. dakika : Giacomo Raspadori

İLK YARI SONUCU : TÜRKİYE 1 - 2 İTALYA

TÜRKİYE - İTALYA İLK 11

Maçın ilk 11'i şöyle:

Türkiye: Altay, Ozan, Merih, Çağlar, Mert, Hakan, Dorukhan, Rıdvan, Kerem, Cengiz, Enes

İtalya: Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi, Pessinai,Cristante, Tonali, Zaniolo, Raspadori, Scamacca.

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