Türkiye - İtalya maçı hangi statta? Türkiye - İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın oynanacağı yer! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye - İtalya maçı hangi statta? Türkiye - İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın oynanacağı yer!

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Türkiye - İtalya maçı hangi statta? Türkiye - İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın oynanacağı yer!

A Milli Futbol Takımı, bugün Konya'da İtalya ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Türkiye - İtalya maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Türkiye - İtalya maçı hangi statta? Türkiye - İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın oynanacağı yer!

Türkiye - İtalya hangi statta? A Milli Futbol Takımı, yarın akşam İtalya ile tarihinde 15. kez karşılaşacak. İki ülke arasında oynanan son karşılaşma olan Euro 2020 Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçında İtalya sahadan 3-0 galip ayrılmıştı. Türkiye - İtalya maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Türkiye - İtalya maçı hangi statta? Türkiye - İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın oynanacağı yer!

Türkiye - İtalya maçı, Konya'da, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye - İtalya Hazırlık maçı, 29.02.2022 Salı bugün saat 21.45'te başlayacak.

Türkiye - İtalya Hazırlık maçı TRT Spor'dan yayınlanacak.

Türkiye - İtalya maçını şifresiz şekilde izleyebilirsiniz.

Haberler.com - Gündem

Türkiye, İtalya, Gündem, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title