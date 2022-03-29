Türkiye - İtalya maçı CANLI izle! TRT SPOR Türkiye - İtalya canlı izleme linki! Hazırlık Maçı TÜRKİYE - İTALYA maçı canlı izle!

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Türkiye - İtalya Hazırlık maçı TRT Spor'dan yayınlanacak.
Türkiye - İtalya maçı, Konya'da, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.
Türkiye - İtalya Hazırlık maçı, 29.02.2022 Salı bugün saat 21.45'te başlayacak.
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Ay-yıldızlı ekipte, milli takım kariyerine nokta koyduğunu açıklayan Burak Yılmaz kadroda yer almazken, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Almanya doğumlu oyuncu Salih Özcan aday kadroya dahil edildi. Öte yandan Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Serdar Aziz sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı. İtalya'da as kadro oyuncularından Giovanni Di Lorenzo, Gianluca Mancini, Luiz Felipe, Jorginho, Marco Verratti, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Domenico Berardi, Alessandro Florenzi ve Matteo Politano kadroda yer almıyor.
Türkiye: Altay, Ozan, Merih, Çağlar, Mert, Hakan, Dorukhan, Rıdvan, Kerem, Cengiz, Enes
İtalya: Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi, Pessinai,Cristante, Tonali, Zaniolo, Raspadori, Scamacca.