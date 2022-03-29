Türkiye - İtalya maçı canlı izle! 29 Mart Türkiye - İtalya Hazırlık maçı canlı yayın izle! Maç hangi kanalda? TRT Spor frekans bilgileri!
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Türkiye - İtalya Hazırlık maçına sayılı dakikalar kala maçı internetten canlı izlemek isteyen izleyiciler, Türkiye - İtalya maçı canlı izle! 29 Mart Türkiye - İtalya Hazırlık maçı canlı yayın izle! Maç hangi kanalda? TRT Spor frekans bilgileri! araştırması yapıyor. Türkiye - İtalya maçı başladı mı, saat kaçta başlayacak? Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta başlıyor?
Fıfa 2022 Dünya Kupası play off maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Portekiz-Kuzey Madekonya maçı ve Türkiye- İtalya maçı oynanacak. Fakat maçlardan birisi hazırlık maçı. Türkiye - İtalya maçı canlı izle! 29 Mart Türkiye - İtalya Hazırlık maçı canlı yayın izle! Maç hangi kanalda? TRT Spor frekans bilgileri!
Türkiye - İtalya hazırlık maçı 29 Mart Salı yani bugün akşam saat 21:45 'de ekranlara gelecek.
Türkiye - İtalya hazırlık maçı TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.
Türkiye - İtalya hazırlık maçını TRT Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca maç TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 kanallarında da yayınlanacak.
TÜRKİYE - İTALYA HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE
Maç, Konya'da, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.
Ay-yıldızlı ekipte, milli takım kariyerine nokta koyduğunu açıklayan Burak Yılmaz kadroda yer almazken, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Almanya doğumlu oyuncu Salih Özcan aday kadroya dahil edildi. Öte yandan Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Serdar Aziz sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı. İtalya'da as kadro oyuncularından Giovanni Di Lorenzo, Gianluca Mancini, Luiz Felipe, Jorginho, Marco Verratti, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Domenico Berardi, Alessandro Florenzi ve Matteo Politano kadroda yer almıyor.
Türkiye: Altay, Ozan, Merih, Çağlar, Mert, Hakan, Dorukhan, Rıdvan, Kerem, Cengiz, Enes
İtalya: Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi, Pessinai,Cristante, Tonali, Zaniolo, Raspadori, Scamacca.