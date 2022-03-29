Fıfa 2022 Dünya Kupası play off maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Portekiz-Kuzey Madekonya maçı ve Türkiye- İtalya maçı oynanacak. Fakat maçlardan birisi hazırlık maçı. Türkiye - İtalya maçı canlı izle! 29 Mart Türkiye - İtalya Hazırlık maçı canlı yayın izle! Maç hangi kanalda? TRT Spor frekans bilgileri!

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - İtalya hazırlık maçı 29 Mart Salı yani bugün akşam saat 21:45 'de ekranlara gelecek.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - İtalya hazırlık maçı TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI CANLI İZLE

Türkiye - İtalya hazırlık maçını TRT Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca maç TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 kanallarında da yayınlanacak.

TÜRKİYE - İTALYA HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Konya'da, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Ay-yıldızlı ekipte, milli takım kariyerine nokta koyduğunu açıklayan Burak Yılmaz kadroda yer almazken, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Almanya doğumlu oyuncu Salih Özcan aday kadroya dahil edildi. Öte yandan Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Serdar Aziz sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı. İtalya'da as kadro oyuncularından Giovanni Di Lorenzo, Gianluca Mancini, Luiz Felipe, Jorginho, Marco Verratti, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Domenico Berardi, Alessandro Florenzi ve Matteo Politano kadroda yer almıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Türkiye: Altay, Ozan, Merih, Çağlar, Mert, Hakan, Dorukhan, Rıdvan, Kerem, Cengiz, Enes

İtalya: Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi, Pessinai,Cristante, Tonali, Zaniolo, Raspadori, Scamacca.

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