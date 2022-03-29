Türkiye - İtalya maç özeti izle, maç sonucu! 29 Mart Türkiye - İtalya Hazırlık maçı özeti izle! Türkiye - İtalya maç özeti yayınlandı mı?

Türkiye - İtalya maçı tüm heyecanıyla devam ederken izleyiciler, Türkiye - İtalya maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 29 Mart Türkiye - İtalya maç özeti izle! Türkiye - İtalya maç özeti yayınlandı mı? araştırması yapıyor. Peki, Türkiye - İtalya kaç kaç? Türkiye - İtalyakim önde? Türkiye - İtalya maçında golleri kim attı? Türkiye - İtalya maç özeti izle! İşte detaylar...

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - İtalya hazırlık maçı 29 Mart Salı yani bugün akşam saat 21:45 'de ekranlara gelecek.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - İtalya hazırlık maçı TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç tüm hızıyla devam ediyor. Şuanda Milli takımımız 1-0 önde.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Maçta Türkiye 1-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:

Türkiye'nin golleri:

4. dakika : Cengiz Ünder (asist Enes Ünal)

İtalya'nın golleri:

35. dakika : Bryan Cristante

39. dakika : Giacomo Raspadori

İLK YARI SONUCU : TÜRKİYE 1 - 2 İTALYA

TÜRKİYE - İTALYA MAÇ ÖZETİ İZLE

Türkiye-İtalya maç özetini maç bitiminde TRT Sport'dan izleyebilirsiniz. Maçta şuan 2. yarı oynanıyor. Maç bitince özet aktif olacaktır.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Konya'da, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE - İTALYA İLK 11

Maçın ilk 11'i şöyle:

Türkiye: Altay, Ozan, Merih, Çağlar, Mert, Hakan, Dorukhan, Rıdvan, Kerem, Cengiz, Enes

Altay, Ozan, Merih, Çağlar, Mert, Hakan, Dorukhan, Rıdvan, Kerem, Cengiz, Enes İtalya: Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi, Pessinai,Cristante, Tonali, Zaniolo, Raspadori, Scamacca.

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