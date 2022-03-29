Türkiye - İtalya maç özeti izle, maç sonucu! 29 Mart Türkiye - İtalya Hazırlık maçı özeti izle! Türkiye - İtalya maç özeti yayınlandı mı?
- Güncelleme:
Türkiye - İtalya maçının ilk yarısı 1-2 sona erdi. İlk yarının bitiminin ardından izleyiciler, Türkiye - İtalya maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 29 Mart Türkiye - İtalya maç özeti izle! Türkiye - İtalya maç özeti yayınlandı mı? araştırması yapıyor. Peki, milli maç özeti yayınlandı mı? Türkiye - İtalya maç özeti nereden izlenir? Türkiye - İtalya maç özeti full HD izle!
Türkiye - İtalya maçı tüm heyecanıyla devam ederken izleyiciler, Türkiye - İtalya maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 29 Mart Türkiye - İtalya maç özeti izle! Türkiye - İtalya maç özeti yayınlandı mı? araştırması yapıyor. Peki, Türkiye - İtalya kaç kaç? Türkiye - İtalyakim önde? Türkiye - İtalya maçında golleri kim attı? Türkiye - İtalya maç özeti izle! İşte detaylar...
Türkiye - İtalya hazırlık maçı 29 Mart Salı yani bugün akşam saat 21:45 'de ekranlara gelecek.
Türkiye - İtalya hazırlık maçı TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.
Maç tüm hızıyla devam ediyor. Şuanda Milli takımımız 1-0 önde.
Maçta Türkiye 1-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:
Türkiye'nin golleri:
- 4. dakika : Cengiz Ünder (asist Enes Ünal)
İtalya'nın golleri:
- 35. dakika : Bryan Cristante
- 39. dakika : Giacomo Raspadori
İLK YARI SONUCU : TÜRKİYE 1 - 2 İTALYA
Türkiye-İtalya maç özetini maç bitiminde TRT Sport'dan izleyebilirsiniz. Maçta şuan 2. yarı oynanıyor. Maç bitince özet aktif olacaktır.
TÜRKİYE - İTALYA MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Maç, Konya'da, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.
Maçın ilk 11'i şöyle:
- Türkiye: Altay, Ozan, Merih, Çağlar, Mert, Hakan, Dorukhan, Rıdvan, Kerem, Cengiz, Enes
- İtalya: Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi, Pessinai,Cristante, Tonali, Zaniolo, Raspadori, Scamacca.