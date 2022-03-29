Türkiye - İtalya ilk 11 belli oldu mu? Türkiye - İtalya ilk 11'de kimler var? Türkiye'nin ve İtalya'nın Hazırlık maçı kadrosunda kimler var? Türkiye - İtalya ilk 11 belli oldu mu? Aday kadroda kimler var? Türkiye - İtalya aday kadrosu haberimizde...

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - İtalya hazırlık maçı 29 Mart Salı yani bugün akşam saat 21:45 'de ekranlara gelecek.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - İtalya hazırlık maçı TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Ay-yıldızlı ekipte, milli takım kariyerine nokta koyduğunu açıklayan Burak Yılmaz kadroda yer almazken, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Almanya doğumlu oyuncu Salih Özcan aday kadroya dahil edildi. Öte yandan Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Serdar Aziz sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı. İtalya'da as kadro oyuncularından Giovanni Di Lorenzo, Gianluca Mancini, Luiz Felipe, Jorginho, Marco Verratti, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Domenico Berardi, Alessandro Florenzi ve Matteo Politano kadroda yer almıyor.

TÜRKİYE - İTALYA İLK 11

Maçın ilk 11'i şöyle:

Türkiye: Altay, Ozan, Merih, Çağlar, Mert, Hakan, Dorukhan, Rıdvan, Kerem, Cengiz, Enes

İtalya: Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi, Pessinai,Cristante, Tonali, Zaniolo, Raspadori, Scamacca.

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