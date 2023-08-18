A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nın Almanya'daki C Grubu mücadelesinde ilk maçında İsveç ile karşılaşacak. Heyecanla beklenen karşılaşma hakkında ise Türkiye - İsveç voleybol maçı hangi kanalda? CEV Avrupa Şampiyonası kadın voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? soruları araştırıldı.

Türkiye ile İsveç CEV Avrupa Şampiyonası'nda karşı karşıya gelecek. Sporseverler ise arama motorlarında Türkiye - İsveç voleybol maçı hangi kanalda? CEV Avrupa Şampiyonası kadın voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? sorularına yanıt aradı. Heyecan dolu karşılaşmanın detayları haberimizde yer alıyor.

TÜRKİYE - İSVEÇ VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile İsveç'in CEV Avrupa Şampiyonası'nda oynayacağı karşılaşma TRT Spor ekranlarında izleyici ile buluşacak.

TÜRKİYE - İSVEÇ VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Heyecan kesecek olan voleybol karşılaşması 18 Ağustos günü saat 18.00'de başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki hedefinin altın madalya olduğunu belirtti. Üstündağ, takıma olan güvenini dile getirerek, rakipleri yenmek için çaba harcamaları gerektiğini vurguladı.

Belçika, İtalya, Almanya ve Estonya'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda yer alan milli takım; Azerbaycan, Çekya, İsveç, Yunanistan, Almanya ile karşı karşıya gelecek. "Filenin Sultanları", grup karşılaşmalarına 18 Ağustos Cuma günü İsveç maçıyla başlayacak.