Türkiye- İsrail diplomatik ilişkileri son durum! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Büyük Filistin Mitingi'ndeki sert açıklamalarına yanıt veren İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, " Türkiye'den gelen sert açıklamalar nedeniyle tüm diplomatik personelin geri gelmesi talimatını verdim. Türkiye'yle ilişkileri yeniden değerlendireceğiz" dedi. Peki,Türkiye-İsrail diplomatik ilişkileri son durum nedir? İsrail diplomatlarını neden geri çekti? Detaylar...

TÜRKİYE-İSRAİL DİPLOMATİK İLİŞKİLERİNDE SON DURUM

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'daki Büyük Filistin Mitingi'ndeki konuşmasının ardından, " Türkiye'den gelen sert açıklamalar nedeniyle tüm diplomatik personelin geri gelmesi talimatını verdim. Türkiye'yle ilişkileri yeniden değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İSRAİL'E SERT SÖZLER

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Atatürk Havalimanı'nda Büyük Filistin Mitingi düzenlendi. Mitinge katılım yoğun olurken, alandaki kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'i sert sözlerle hedef aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'i savaş suçlusu ilan edeceklerini söyledi.

İSRAİL: TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ YENİDEN DEĞERLENDİRECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Türkiye ile ilişkileri yeniden değerlendireceklerini kaydetti. Cohen, "Türkiye'den gelen sert açıklamalar nedeniyle tüm diplomatik personelin geri gelmesi talimatını verdim. Türkiye'yle ilişkileri yeniden değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

İSRAİL TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLİĞİ: HAMAS BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR

Öte yandan İsrail Türkiye Büyükelçiliği ise "Hamas bir terör örgütüdür" paylaşımında bulundu.

ERDOĞAN, BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ'NDE NE DEDİ?

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de sivilleri öldürerek katliam yaptığını belirtip şunları söyledi: "Terörle mücadele bahanesiyle on binlerce kilometre öteden gelip milyonlarca insanı katledip, bize kendi vatandaşımızı koruma hakkı vermediler. Son 10 yıldır terörle mücadele adına ne yaptıysak bunlara rağmen gerçekleştirdik. Bundan sonra da bir gece ansızın gelebiliriz şiarıyla kendi çizdiğimiz yolda ilerlemeyi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanınız olarak, biz milletimizi seviyoruz. Milletimize feda-i can etmeye hazırız. Milletimizle beraber bu yolda ilerlemeye hazırız. Çünkü tarihte nasıl destanlar yazdıysak, bu millet yeni destanlar yazmaya hazırdır.

"İSRAİL SEN İŞGALCİSİN, ÖRGÜTSÜN"

Hamas terör örgütü değildir dedim ya İsrail çok rahatsız oldu. Galip olan sadece Allah'tır. Biz yalnızca Gazze'de yaşanan katliamı telin etmekle kalmıyoruz, kendi istiklal ve istikbalimizin müdafaasını yapıyoruz. Sultan Abdulhamid oralarla az mı haşır neşir oldu? 1947'de Gazze Filistin neydi, bugün ne? İsrail sen buralara nasıl geldin, nasıl girdin? Sen bir işgalcisin, örgütsün. Türk milleti bunu biliyor. Batı sana borçlu ama Türkiye'nin sana borcu yok. Türkiye sana borçlu olmadığı için Erdoğan böyle konuşuyor. Ama ne yazık ki Batı'nın her ülkesi sana borçlu. Borçlu olduğu için de konuşamıyor, sana ziyarete geliyor. Karşımızda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, Ege, Marmara ve Karadeniz'de Rumları kışkırtıp yok etmeye kalkanların modern versiyonları var. Bizi siyasi, coğrafi, ekonomik olarak dilim dilim doğrayanların kapanmamış hesapları var. Buna izin vermeyeceğiz.

"İSRAİL'İ SAVAŞ SUÇLUSU İLAN EDECEĞİZ"

İsrail 22 gündür savaş suçu işliyor. Biz de seni dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz. Bunun hazırlığı içindeyiz. Daha ne kadar kadın ve çocuk ölmesi gerekiyor. Her ülkenin kendini savunma hakkı vardır ama adalet nerede? Gazze'de katliam yürütülmektedir. Gazze halkını açlıkla, susuzlukla, yakıtsızlıkla topluca yok etme peşindeler. Bu gece Gazze'nin hali neydi gördünüz değil mi?

"İSRAİL SEN DÜNYADA YALNIZLIĞA MAHKUMSUN"

120 ülke İsrail'e ateşkes için 'evet', 40 ülke çekimser, 14 ülke İsrail'in yanında yer aldı. İsrail sen dünyada yalnızlığa mahkumsun. Bundan sonra da öyle kalacaksın. Şu anda BM bu kararı vermek suretiyle güzel bir adım attı.

"SİVİLLERİ HEDEF ALMAK AHLAKA SIĞMAZ"

İsrail topraklarında sivillere yönelik saldırıları biz de doğru bulmuyoruz. Savaşın bir ahlakı ve hukuku var. Sivilleri hedef almak bu ahlaka sığmaz. Bunun bedelini eninde sonunda ağır ödeyeceksiniz."