Türkiye İspanya'yı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Türkiye İspanya'ya yenilirse, berabere kalırsa Dünya Kupası'na katılamaz mı?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası grup elemelerinde kritik bir mücadeleye çıkıyor. Son maçını deplasmanda İspanya ile oynayacak olan kırmızı-beyazlılar, dünya kupasına doğrudan katılma şansını sürdürmek için sahaya büyük bir motivasyonla çıkacak. Peki, Türkiye İspanya'ya yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Türkiye yenilirse, berabere kalırsa Dünya Kupası'na katılamaz mı? Türkiye İspanya karşısında farklı senaryolar...

TÜRKİYE İSPANYA'YI YENERSE NE OLUR?

Türkiye'nin İspanya'yı deplasmanda yenmesi durumunda tablo oldukça heyecan verici hâle geliyor. Ancak A Milli Takım, İspanya'yı doğrudan eleyip grup birincisi olarak Dünya Kupası'na katılmak için tek başına galibiyetin yeterli olmadığını biliyor.

Türkiye'nin doğrudan Dünya Kupası biletini alabilmesi için İspanya'yı en az 7 farklı gol farkıyla yenmesi gerekiyor.

Grubun lideri konumunda olan İspanya, Türkiye'nin önünde 14 averaj farkıyla bulunuyor. Bu nedenle galibiyet, tek başına yeterli olmayacak.

Eğer Türkiye İspanya'yı bu farkla mağlup edebilirse, grup birinciliğini alarak doğrudan Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanabilir.

Bu senaryoda, kırmızı-beyazlıların sahadaki performansı sadece skorla değil, aynı zamanda oyun disiplinleri ve gol yollarındaki etkinliğiyle de belirleyici olacak.

TÜRKİYE İSPANYA'YA YENİLİRSE NE OLUR?

Türkiye İspanya karşısında mağlup olursa tablo biraz daha farklı bir senaryo sunuyor.

Türkiye, grupta ikinciliği garantilediği için play-off mücadelelerine katılma hakkını kaybetmez.

Bu durumda kırmızı-beyazlılar, doğrudan Dünya Kupası yolunu kaçırmış olsa da play-off üzerinden şansını sürdürür.

Play-off'lar tek maç eleme sistemi ile oynanacak; yarı final karşılaşmaları 26 Mart, final maçları ise 31 Mart tarihlerinde yapılacak.

Dolayısıyla, Türkiye İspanya'ya yenilse bile, Dünya Kupası hayali tamamen bitmiş olmayacak. Sadece ikinci bir şans üzerinden mücadeleye devam edecek.

TÜRKİYE İSPANYA İLE BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Beraberlik senaryosu, Türkiye için daha güvenli bir alternatif gibi görünebilir ancak tabloya detaylı bakmak gerekiyor:

Türkiye'nin İspanya ile berabere kalması durumunda grup ikinciliği devam edecek.

Play-off hakkı kesinleşmiş durumda, bu nedenle kırmızı-beyazlılar Dünya Kupası yolunda ikinci bir şans elde etmiş olacak.

Beraberlik, doğrudan katılım ihtimalini ortadan kaldırsa da, play-off'larda gösterilecek performans Türkiye için kritik öneme sahip olacak.

Bu senaryoda, Türkiye'nin hedefi, play-off maçlarında konsantre bir oyun sergileyerek Dünya Kupası biletini almak olacak.

TÜRKİYE İSPANYA'YA YENİLİRSE BERABERE KALIRSA DÜNYA KUPASI'NA KATILAMAZ MI?

Sık sorulan sorulardan biri: Türkiye, İspanya'ya yenilirse veya berabere kalırsa Dünya Kupası'na katılamaz mı?

Türkiye'nin play-off'lara katılma hakkı kesinleşti, bu nedenle bu senaryolarda Dünya Kupası yolunda şansı tamamen kaybolmuyor.

Play-off'lar, tek maç eleme sistemiyle oynanacak; yarı final ve final maçları sonrası doğrudan katılacak diğer takımlar netleşecek.

Yani Türkiye, doğrudan katılamasa bile play-off üzerinden Dünya Kupası'na katılma fırsatını sürdürecek.

Dolayısıyla Türkiye'nin kaderi, İspanya karşısındaki tek maçlık sonuçlardan bağımsız olarak play-off'larda göstereceği performansa bağlı olacak.