Türkiye İspanya'yı yenerse Dünya Kupası'na gidiyor mu? Türkiye İspanya'ya yenilirse berabere kalırsa ne oluyor?

Türkiye İspanya'yı yenerse Dünya Kupası'na gidiyor mu? Türkiye İspanya'ya yenilirse berabere kalırsa ne oluyor?
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun 5. karşılaşmasında A Millî Takım, Bulgaristan ile kozlarını paylaştı. Bursa'daki mücadeleden 2-0'lık net bir galibiyetle ayrılan ay-yıldızlılar, sahadan üstünlüğünü hissettiren taraf olarak çıktı. Peki, Türkiye'nin İspanya'yı mağlup etmesi durumunda Dünya Kupası bileti kesinleşiyor mu?

Bulgaristan zaferiyle play-off hakkını cebine koyan Millî Takım, Dünya Kupası'na direkt katılım konusunda da küçük de olsa bir umut ışığını yeniden doğurdu. Şimdi futbolseverlerin aklındaki soru aynı: Türkiye, İspanya'yı yenerse Dünya Kupası'na doğrudan gidebilecek mi?

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA NASIL ULAŞABİLİR?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun 5. maçında A Milli Takım, Bulgaristan'ı ağırladı. Bursa'da oynanan karşılaşmadan 2-0'lık net bir skorla galip ayrılan milliler, hem moral hem de puan açısından kritik bir avantaj elde etti. Bu galibiyetle birlikte Türkiye, Dünya Kupası yolunda play-off bileti alma hakkını matematiksel olarak garantilemiş oldu. Öte yandan, bu sonuç millilerin doğrudan Dünya Kupası'na gitme ihtimalini de az da olsa yeniden gündeme getirdi.

DİREKT KATILIM İÇİN OLASI SENARYO

E Grubu'nun son haftasında Türkiye, deplasmanda güçlü rakibi İspanya ile karşılaşacak. Güncel genel averaj sistemi nedeniyle millilerin gruptan lider çıkma şansı oldukça düşük bir ihtimale bağlı. Türkiye'nin turnuvaya direkt katılım sağlayabilmesi için İspanya'yı 7-0 gibi farklı bir skorla yenmesi gerekiyor. Bu olası skorla genel averaj eşitlenecek ve daha fazla gol atan taraf olarak Türkiye, grubu zirvede tamamlayarak doğrudan Dünya Kupası vizesini alabilecek.

PLAY-OFF AŞAMASI NASIL İŞLEYECEK?

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda toplam 48 takım sahne alacak ve Avrupa kıtasından turnuvaya 16 takım katılacak. Kasım ayında sona erecek elemelerde:

• Gruplarını ilk sırada bitiren 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

• Kalan 4 yer için ise 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takım, play-off turunda mücadele edecek.

• Play-off karşılaşmaları 2026 Mart ayında oynanacak ve kalan takımlar bu maçlar sonucunda belirlenecek.

