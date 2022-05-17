Türkiye - İspanya U17 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - İspanya U17 Avrupa Şampiyonası maçı bugün mü, hangi kanalda yayınlanacak? - Haberler

U17 Avrupa Şampiyonası grup maçları bugün başlıyor. Bugünkü maçlardan birisi de Türkiye - İspanya arasında oynanacak. Maç başlamadan önce futbol severler, Türkiye - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - İspanya maçı hangi kanalda? Türkiye - İspanya şifresiz izlenecek mi? Türkiye - İspanya hakemleri kim? Türkiye - İspanya ilk 11 açıklandı mı? merak etti. İşte detaylar...

TÜRKİYE - İSPANYA U17 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - İspanya U17, 17 yaş altı Avrupa Şampiyonası maçı bugün 17 Mayıs Salı saat 20:00 'da başlayacak.

TÜRKİYE - İSPANYA U17 MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - İspanya U17 maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE - İSPANYA U17 MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, İstanbul Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE U17 AVRUPA ŞAMPİYONASI ADAY KADROSU

Kaleciler: Mert Furkan Bayram (Altınordu), Deniz Ertaş (İttifak Holding Konyaspor), Arif Şimşir (Altınordu)

Defans: Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Ali Turap Bülbül (Galatasaray A.Ş.), Ali Yeşilyurt (Galatasaray A.Ş.), Selçuk Rinal (FC St.Pauli), Mertcan Ayhan (FC Schalke 04), Batuhan Yavuz (FC Schalke 04), Semih Kara (VfB Stuttgart), Berkay Yılmaz (SC Freiburg), Efe Arda Koyuncu (Medipol Başakşehir FK)

Orta Saha: Diren Dağdeviren (TSG Hoffenheim), Emirhan Acar (AKA Tirol), Muhammed Eren Arıkan (Yukatel Kayserispor), Efe Akman (Galatasaray A.Ş.), Efe Kaan Sihlaroğlu (Karlsruher SC), Fırat Alpsoy (Karlsruher SC), Selim Can Sönmez (FC Utrecht), Baran Ali Gezek (Yukatel Kayserispor), Ali Eren Ersungur (TSG Hoffenheim)

Forvet: Halil Özdemir (KV Mechelen), Can Yılmaz Uzun (1.FC Nürnberg), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor A.Ş.)

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