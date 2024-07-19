Türkiye İspanya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Türkiye İspanya U19 maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

Türkiye İspanya maçı kaç kaç? UEFA U19 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye İspanya maçı oynanıyor. Türkiye İspanya maçı kaç kaç merak ediliyor. Türkiye İspanya canlı maç anlatımı ve Türkiye İspanya maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI KAÇ KAÇ?

Türkiye İspanya maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

TÜRKİYE İSPANYA U19 MAÇI CANLI YAYIN

Türkiye İspanya maçını TRT Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye İspanya maçı saat 21.00'de başlayacak.

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye İspanya maçı bu akşam saat 21.00'de oynanacak.

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye İspanya maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye İspanya maçı Belfast'da, Seaview Stadyumu'nda oynanacak.