Türkiye İspanya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Türkiye İspanya U19 maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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TÜRKİYE - İSPANYA MAÇ ÖZETİ

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TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI ÖZETİ

Türkiye İspanya maç özetini maçın ardından TRT Spor kanalından izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Türkiye İspanya maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI NE ZAMANDI?

Türkiye İspanya maçı 19 Temmuz 2024 günü oynandı.

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Türkiye İspanya maçı canlı olarak TRT Spor'da yayınlandı.