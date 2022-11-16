Bu akşam saat 20.00'de oynanacak olan Türkiye İskoçya maçı seyirci sayısı kaç merak ediliyor. Peki, Türkiye İskoçya maçında kaç kişi var? İşte, Türkiye İskoçya seyirci sayısı! Türkiye İskoçya tribün doluluk oranı kaç? Milli maç tribün doluluk oranı!

Türkiye İskoçya seyirci sayısı! Bu akşam saat 20.00'de oynanacak olan Türkiye İskoçya maçı seyirci sayısı kaç merak ediliyor. Peki, Türkiye İskoçya maçında kaç kişi var? İşte, Türkiye İskoçya seyirci sayısı! Türkiye İskoçya tribün doluluk oranı kaç? Milli maç tribün doluluk oranı haberimizde...

TÜRKİYE - İSKOÇYA SEYİRCİ SAYISI

Türkiye - İskoçya maçı için 30.778 adet bilet satılmıştır. Ancak bilet alan bazı taraftarlar maça gidemeyebilir. Bilet satışına göre Türkiye - İskoçya maçı tribün doluluk oranı %100'dür.