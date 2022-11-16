Avrupa Şampiyonası EURO 2024 öncesi hazırlıklarına başlayacak olan A Milli Takımımızın ilk maçı İskoçya ile gerçekleşecek. Maç tarihini merak eden birçok futbolsever Türkiye İskoçya maçı nerede, hangi statta oynanacak? Sorularını ve konuya dair birçok farklı detayı araştırıyor. Peki, Türkiye İskoçya maçı nerede, hangi statta oynanacak? Türkiye İskoçya maçı ne zaman, nere oynanacak?

Futbolseverler tarafından Türkiye - İskoçya karşılaşmasının detayları gün içerisinde araştırılıyor. Bu haberimizde sporseverler tarafından araştırılan Türkiye İskoçya maçı nerede, hangi statta oynanacak? Sorusuna ve Türkiye İskoçya maçı ne zaman, nere oynanacak? Sorusuna yanıt verdik. Peki, Türkiye İskoçya maçı nerede, hangi statta oynanacak? Türkiye İskoçya maçı ne zaman, nere oynanacak?

TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI NEREDE, HANGİ STATTA OYNANACAK?

16 Kasım Çarşamba günü oynanacak olan Türkiye İskoçya hazırlık maçı Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak ve karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal henüz açıklanmadı.

TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye İskoçya hazırlık maçı 16 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'da başlayacak.