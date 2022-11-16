Uluslararası Hazırlık maçlarından biri olan Türkiye- İskoçya maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Dünya Kupası öncesi gerçekleşecek olan hazırlık maçları sporseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Arama motorlarında ise Türkiye- İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- İskoçya maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Türkiye- İskoçya maçı nereden izlenir? soruları aratılıyor.

Türkiye- İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu gündemde yer alıyor. Dünya Kupası öncesi oynanacak olan hazırlık maçları futbolseverler tarafından heyecanla beklenirken merak edilenler arasında Türkiye- İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- İskoçya maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Türkiye- İskoçya maçı nereden izlenir? soruları yer alıyor. İşte maç hakkında merak edilenler...

TÜRKİYE- İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hazırlık maçlarından biri olan Türkiye- İskoçya maçı 16 Kasım günü 20:00'da oynanacak.

TÜRKİYE- İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında bugün İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE- İSKOÇYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE- İSKOÇYA MAÇI HAKEMİ KİM?

Müsabakayı, Kosova Futbol Federasyonu'ndan Visar Kastrati yönetecek. Kastrati'nin yardımcılıklarını Edmond Zeqiri ve Granit Hyseni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Ay-yıldızlılar, ikinci hazırlık maçında 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'te Çekya ile karşılaşacak.

A Milli Takım, İskoçya maçıyla birlikte tarihinde 611. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 333'ü resmi, 277'si özel, toplam 610 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 234 galibiyet, 145 beraberlik ve 231 yenilgi yaşadı. Milli takım, 261'i deplasmanda, 266'sı evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 828 gol attı, kalesinde 873 gol gördü. Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 610 karşılaşmanın 527'sini Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.