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Türkiye- İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- İskoçya maçı hangi kanalda? Türkiye hazırlık maçı ne zaman?

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Türkiye- İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- İskoçya maçı hangi kanalda? Türkiye hazırlık maçı ne zaman?

Türkiye ile İskoçya hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise Türkiye- İskoçya maçı ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. Merakla beklenen Türkiye Milli Takım maçının tarihi bekleniyor. Peki, Türkiye- İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- İskoçya maçı hangi kanalda? Türkiye hazırlık maçı ne zaman?

Türkiye- İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu gündemde yer alıyor. Futbolseverler ise Türkiye- İskoçya maçı ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. Merakla beklenen Türkiye Milli Takım maçının tarihi bekleniyor. Peki, Türkiye- İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- İskoçya maçı hangi kanalda? Türkiye hazırlık maçı ne zaman?

TÜRKİYE- İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye- İskoçya maçı 16 Kasım günü saat 20:00'da oynanacak. TFF'nin açıklaması şöyle;

"Diyarbakır kenti, İskoçya özel maçıyla A Milli Takım seviyesinde ilk kez bir maça ev sahipliği yapmış olacak. Gaziantep ise 21 yıllık aranın ardından A Milli Takım ile buluşacak. A Milli Takımımız, son olarak 25 Nisan 2001 tarihinde Gaziantep Kamil Ocak Stadyumu'nda oynanan maçta Arnavutluk ile karşı karşıya gelmişti. İskoçya ile tarihinde daha önce bir kez karşılaşan A Milli Takımımız, 8 Haziran 1960'da Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan bu özel maçı 4-2 kazanmıştı. Millilerimiz Çekya ile ise tarihindeki 21. karşılaşmasını oynayacak."

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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