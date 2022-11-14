EURO 2024 Elemeleri öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, hazırlık maçlarına çıkıyor. Ay yıldızlılar ilk hazırlık maçında İskoçya'yı ağırlayacak. Maçı tribünden ve televizyondan takip edecek futbolseverler, Türkiye İskoçya maçının ne zaman, saat kaçta yayınlanacağını mercek altına aldı. İşte zorlu karşılaşma öncesinde iki takımda öne çıkan detaylar..

Türkiye İskoçya hazırlık maçı için nefesler tutuldu. Avrupa Şampiyonası EURO 2024 öncesi hazırlıklarına başlayacak olan A Milli Takım ilk hazırlık maçında İskoçya takımıyla karşılaşacak. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri 9 Kasım tarihinde satışa sunuldu. Peki Türkiye İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye İskoçya hazırlık maçı 16 Kasım Çarşamba günü saat 20:00'de başlayacak. Maç, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

A Milli Takımı, 16 Kasım'daki İskoçya ve 19 Kasım'daki Çekya maçlarının kadrosunda Arda Güler, Emirhan İlkhan, Samet Akaydın ve Tayyip Talha Sanuç ilk kez yer aldı. Cenk Tosun, Deniz Türüç ve Emre Mor ise uzun bir aradan sonra yeniden milli takıma çağrıldı.

TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye- İskoçya maçı biletleri 9 Kasım Çarşamba günü saat 17:00'da satışa sunuldu.

1.kategori: Doğu ve batı tribünler için ise 50 lira

2.kategori: Kale arkası tribünler için 30 lira olarak belirlendi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMININ EURO 2024 ELEMELERİ FİKSTÜRÜ

A Milli Futbol Takımı, 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri fikstürü de açıklandı. Ay-Yıldızlıların D Grubu'nda oynayacağı karşılaşmalar 25 Mart 2023'te başlayıp 21 Kasım 2023'te sona erecek. Gruptaki ilk müsabakasında 25 Mart 2023 tarihinde Ermenistan ile deplasmanda karşılaşacak olan Millîler, ardından 28 Mart'ta Hırvatistan'ı ağırlayacak.

Millî takım, 16 Haziran'da Letonya ile deplasmanda ve 19 Haziran'da Galler ile iç sahada oynayacağı karşılaşmaların ardından Eylül ayında eleme grubundaki tek maçını Ermenistan ile kendi sahasında oynayacak. Ekim ayında, Hırvatistan ile deplasmanda ve Letonya ile kendi sahasında karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar, 21 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Galler maçı ile elemeleri tamamlayacak.