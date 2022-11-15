Türkiye İskoçya maçı hangi kanalda?

A milli takımın Euro 2024 elemeleri öncesi yapacağı İskoçya ve Çekya müsabakaları öncesi futbolseverler müsabakaların hangi kanaldan yayınlanacağı ve ne zaman olacağını merak ediyor peki, Türkiye-İskoçya müsabakası ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Türkiye- İskoçya maçı nerede oynanacak? sorusu merak ediliyor. Heyecanla Türkiye- İskoçya maçını bekleyen futbolseverler Türkiye- İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta? sorusunu araştırıyor. Peki, Türkiye- İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- İskoçya maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE- İSKOÇYA MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Müsabakada, Kosova Futbol Federasyonundan Visar Kastrati düdük çalacak. Kastrati'nin yardımcılıklarını Edmond Zeqiri ve Granit Hyseni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

A Milli Takımı, 16 Kasım'daki İskoçya ve 19 Kasım'daki Çekya maçlarının kadrosunda Arda Güler, Emirhan İlkhan, Samet Akaydın ve Tayyip Talha Sanuç ilk kez yer aldı. Cenk Tosun, Deniz Türüç ve Emre Mor ise uzun bir aradan sonra yeniden milli takıma çağrıldı.

TÜRKİYE- İSKOÇYA MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye- İskoçya maçı biletleri 9 Kasım Çarşamba günü saat 17:00'da satışa sunuldu.

1.kategori: Doğu ve batı tribünler için ise 50 lira

2.kategori: Kale arkası tribünler için 30 lira olarak belirlendi.

EURO 2024 ELEMELERİ FİKSTÜRÜ

A Milli Futbol Takımı, 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri fikstürü de açıklandı. Ay-Yıldızlıların D Grubu'nda oynayacağı karşılaşmalar 25 Mart 2023'te başlayıp 21 Kasım 2023'te sona erecek. Gruptaki ilk müsabakasında 25 Mart 2023 tarihinde Ermenistan ile deplasmanda karşılaşacak olan Millîler, ardından 28 Mart'ta Hırvatistan'ı ağırlayacak.

Millî takım, 16 Haziran'da Letonya ile deplasmanda ve 19 Haziran'da Galler ile iç sahada oynayacağı karşılaşmaların ardından Eylül ayında eleme grubundaki tek maçını Ermenistan ile kendi sahasında oynayacak. Ekim ayında, Hırvatistan ile deplasmanda ve Letonya ile kendi sahasında karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar, 21 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Galler maçı ile elemeleri tamamlayacak.