Türkiye ile İskoçya hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Milli Takımımızın maçına gitmek isteyen futbolseverler ise Türkiye- İskoçya maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? sorusunu araştırıyor. 16 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçın bilet satışı bekleniyor. Peki, Türkiye- İskoçya maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Türkiye- İskoçya hazırlık maçı biletleri satışa çıktı mı? Türkiye maçı bileti!

Türkiye- İskoçya maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? sorusu merak edilenler arasında yer alıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği hazırlık karşılaşmasının biletlerinin ne zaman çıkacağı bekleniyor. Türkiye- İskoçya hazırlık maçı biletleri satışa çıktı mı? Türkiye maçı bileti! İşte merak edilenler...

TÜRKİYE- İSKOÇYA MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Türkiye- İskoçya maçı biletleri 9 Kasım günü saat 17:00'da satışa çıktı.

TÜRKİYE- İSKOÇYA MAÇI BİLET FİYATLARI!

1.kategori 50 TL iken

2.kategori 30 TL'den satışa sunuldu.

TÜRKİYE- İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye- İskoçya maçı 16 Kasım günü saat 20:00'da oynanacak. TFF'nin açıklaması şöyle;

"Diyarbakır kenti, İskoçya özel maçıyla A Milli Takım seviyesinde ilk kez bir maça ev sahipliği yapmış olacak. Gaziantep ise 21 yıllık aranın ardından A Milli Takım ile buluşacak. A Milli Takımımız, son olarak 25 Nisan 2001 tarihinde Gaziantep Kamil Ocak Stadyumu'nda oynanan maçta Arnavutluk ile karşı karşıya gelmişti. İskoçya ile tarihinde daha önce bir kez karşılaşan A Milli Takımımız, 8 Haziran 1960'da Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan bu özel maçı 4-2 kazanmıştı. Millilerimiz Çekya ile ise tarihindeki 21. karşılaşmasını oynayacak."