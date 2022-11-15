Türkiye İskoçya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - İskoçya Hazırlık Maçı hangi kanalda yayınlanacak, yayını var mı?

2022 Dünya Kupası maçları öncesi bazı ülke takımları hazırlık maçlarına çıkıyor. Hazırlık maçına çıkan takımlardan birisi de A Milli Takımımız oldu. Peki, Türkiye İskoçya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - İskoçya Hazırlık Maçı hangi kanalda yayınlanacak, yayını var mı? İşte detaylar...