Türkiye İskoçya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - İskoçya Hazırlık Maçı hangi kanalda yayınlanacak, yayını var mı?
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2022 Dünya Kupası maçları öncesi bazı ülke takımları hazırlık maçlarına çıkıyor. Hazırlık maçına çıkan takımlardan birisi de A Milli Takımımız oldu. Peki, Türkiye İskoçya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - İskoçya Hazırlık Maçı hangi kanalda yayınlanacak, yayını var mı? İşte detaylar...
Hazırlık maçları ne zaman, hangi kanalda yayınlanıyor merak edildi. Peki, Türkiye İskoçya hazırlık maçı ne zaman başlayacak? Türkiye İskoçya hazırlık maçı hangi kanalda? Türkiye İskoçya hazırlık maçı nerede oynanıyor?
Türkiye İskoçya hazırlık maçı 16 Kasım Çarşamba 2022 tarihinde saat 20:00'da başlayacak.
Türkiye İskoçya hazırlık maçı TRT Spor'da yayınlanacak.
Maç, Diyarbakır'da, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.