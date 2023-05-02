Türkiye İşçi Partisi ne zaman kuruldu? TİP Türkiye İşçi Partisi kuruluş tarihi ne?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında Türkiye İşçi Partisi ne zaman kuruldu? Türkiye İşçi Partisi kuruluş tarihi ne soruları yer alıyor. Peki, Türkiye İşçi Partisi ne zaman kuruldu? Türkiye İşçi Partisi kuruluş tarihi ne? İşte detaylar...