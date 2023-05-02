Türkiye İşçi Partisi ne zaman kuruldu? TİP Türkiye İşçi Partisi kuruluş tarihi ne?
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14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında Türkiye İşçi Partisi ne zaman kuruldu? Türkiye İşçi Partisi kuruluş tarihi ne soruları yer alıyor. Peki, Türkiye İşçi Partisi ne zaman kuruldu? Türkiye İşçi Partisi kuruluş tarihi ne? İşte detaylar...
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında Türkiye İşçi Partisi ne zaman kuruldu? Türkiye İşçi Partisi kuruluş tarihi ne sorularına yanıt aradı.
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ NE ZAMAN KURULDU?
Türkiye İşçi Partisi, 7 Kasım 2017 tarihinde Erkan Baş liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren bir siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "TİP" şeklindedir. Simgesi iç içe geçmiş çark, başak ve yıldızdır. TBMM'de 4 milletvekili bulunmaktadır. Genel başkanı Erkan Baş'tır.