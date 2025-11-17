Haberler

Türkiye İran 3X3 maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI izleme linki var mı?

Güncelleme:
Türkiye ile İran, İslami Dayanışma Turnuvası 3x3 Erkekler kategorisinde karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen basketbolseverler ise maçın yayın saati, hangi kanalda ekrana geleceği ve yayının şifresiz olup olmadığıyla ilgili detayları araştırıyor. Türkiye–İran 3x3 karşılaşması nereden izlenir, şifresiz canlı yayın var mı?

İki takımın İslami Dayanışma Turnuvası'ndaki bu önemli mücadelesi basketbol tutkunlarının gündeminde. Maçı canlı takip etmek isteyenler, yayıncı kuruluş bilgileri ile karşılaşmanın şifresiz olarak izlenip izlenemeyeceğini merak ediyor. Türkiye– İran 3x3 maçı hangi kanalda yayımlanacak, canlı izleme linki mevcut mu?

TÜRKİYE – İRAN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

17 Kasım 2025'te oynanacak Türkiye– İran İslami Dayanışma Turnuvası karşılaşması, TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

TRT SPOR CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor; Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan izlenebilmektedir. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz yayın yapmaktadır.

TÜRKİYE – İRAN MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Türkiye ile İran arasındaki mücadele 17 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE – İRAN MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşmanın başlama saati 20.20 olarak planlanmıştır.

TÜRKİYE – İRAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İslami Dayanışma Turnuvası kapsamında yapılacak 3x3 Erkekler maçına, Riyad'daki Riyad Stadyumu ev sahipliği yapacak.

