Türkiye Irak- Süleymaniye uçuşları kapatıldı mı ve Türkiye Irak uçuşları neden kapatıldı soruları gündeme geliyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Peki, Türkiye Irak- Süleymaniye uçuşları kapatıldı mı? Türkiye Irak uçuşları neden kapatıldı?

Dışişleri Bakanlığı terör faaliyetleri gerekçesiyle Türkiye Irak- Süleymaniye uçuşları hakkında bilgi verdi. Türkiye Irak- Süleymaniye uçuşları kapatıldı mı ve Türkiye Irak uçuşları neden kapatıldı soruları merak ediliyor. Türkiye Irak- Süleymaniye uçuşları kapatıldı mı? Türkiye Irak uçuşları neden kapatıldı? Detaylar haberimizdedir…

TÜRKİYE IRAK- SÜLEYMANİYE UÇUŞLARI KAPATILDI MI?

Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından Türkiye Irak- Süleymaniye uçuşları hakkında bilgi verdi. Dışişleri Bakanlığı, terör faaliyetleri nedeniyle, Türkiye hava sahasının Irak- Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nı kullanacak hava araçlarına kapatıldığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye hava sahası Irak Süleymaniye Havalimanı'nı iniş ve kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan tarihi itibariyle kapatıldığını açıkladı.

TÜRKİYE IRAK UÇUŞLARI NEDEN KAPATILDI?

Bakanlığın açıklamasında, "Süleymaniye'de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde Türk hava sahası, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatılmıştır" denildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türk hava sahası, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatılmıştır. Sözkonusu karar, Süleymaniye'de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alınmıştır. İlk aşamada 3 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olması öngörülen karar, anılan tarihe kadar yakından izleyeceğimiz gelişmeler ışığında tekrar gözden geçirilecektir."