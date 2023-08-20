Türkiye ile Yunanistan sınır kapısı kapatıldı mı merak edilirken Yunanistan sınır kapıları son durum nedir sorusu gündeme geliyor. Türkiye ile Yunanistan sınır kapısı neden kapatıldığı araştırılıyor. Yunanistan'daki orman yangınlarından dolayı İpsala Sınır Kapısı ile bağlantılı yollar trafiğe kapatıldı mı merak ediliyor. Peki, Türkiye ile Yunanistan sınır kapısı kapatıldı mı? Yunanistan sınır kapıları son durum nedir?

Yunanistan'da devam eden orman yangının Türkiye'ye yaklaşmasıyla İpsala Sınır Kapısı kapatıldı mı sorusu araştırılıyor. Türkiye ile Yunanistan sınır kapısı kapatıldı mı? Yunanistan sınır kapıları son durum nedir? soruları gündeme geliyor. Türkiye ile Yunanistan sınır kapısı kapatıldı mı? Yunanistan sınır kapıları son durum nedir? Detaylar haberimizdedir…

TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN SINIR KAPISI KAPATILDI MI?

İpsala Kaymakamı ve İpsala Kara Hudut Kapısı Mülki İdare Amiri Ömer Sevgili, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, " Yunanistan'daki yangınlardan dolayı İpsala Sınır Kapımızla bağlantılı tüm yollar trafiğe kapatılmıştır. Bundan dolayı İpsala Sınır Kapımızdan çıkışlar ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur. Mağduriyetin yaşanmaması için Kapıkule Sınır Kapısının tercih edilmesi önem arz etmektedir" dedi.

Yunanistan'ın Dedeağaç'a bağlı Doriskos, Manastiraki,Maistros ve Amfitriti köyleri tahliye edildi. Dedeağaç Belediyesi'nin çağırdığı otobüslerle Feres (Ferecik) şehrine tahliyeler başladı. Dedeağaç'ta dün başlayan yangın sebebiyle binlerce dönüm kara çam ormanı kül olurken, 12 ev ve 2 kilise hasar görürken bir çok köy önlem amacıyla boşaltıldı.

YUNANİSTAN SINIR KAPILARI SON DURUM NEDİR?

Yunanistan'da devam eden orman yangının Türkiye'ye yaklaşması nedeniyle İpsala Sınır Kapısı kapatıldı. Yangınların etkili olduğu bölgelerde bulunan birçok köy tahliye edildi. Feres-Dedeağaç yolu ise güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Duman, Gümülcine, İskeçe ve kısmen Volos'a kadar ulaşırken bölgede acil durum ilan edildi. 12 ev ve 2 kilise hasar görürken birçok köy önlem amacıyla boşaltıldı.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Feres-Dedeağaç yolu ise güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Duman, Gümülcine, İskeçe ve kısmen Volos'a kadar ulaşırken bölgede acil durum ilan edildi. Yunanistan'daki yangının dumanları Edirne'nin Enez ilçesinde de görülmeye başlandı. Yunanistan Yangının çıkış sebebiyle ilgili Atina'dan bir heyetin olayı yerinde incelemek üzere yola çıktığı öğrenildi.

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